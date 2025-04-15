Warner Bros. Discovery’nin küresel dijital yayın platformu Max, artık Türkiye’deki izleyicilere de hizmet vermeye başladı.İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, platformun 2025 yılı içinde sunacağı yeni projelere dair ayrıntılar paylaşıldı.

Türkiye’ye özel yerli yapımlar arasında “Kaosun Anatomisi”, “Jasmine” ve “Feride” dizileri öne çıkarken, “İlk Göktürk”, “Prens” ve “Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi” gibi sevilen yapımların yeni sezonlarından ilk görüntüler de katılımcılarla buluşturuldu. BluTV’nin Max çatısı altına geçişiyle birlikte, mevcut BluTV kullanıcıları yeni platforma kolayca erişebilecek. Max, BluTV’ye kıyasla daha geniş içerik yelpazesi ve gelişmiş kullanıcı deneyimi sunacak. Tüm yeni yerli yapımlar ve güncellenen içerikler “Max Originals” markası altında yayınlanacak ve bu projeler yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de izleyiciyle buluşacak