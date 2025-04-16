Peru'da Ulusal Yüksek Mahkeme, Humala ve eşi Nadine Heredia'nın 2006 ve 2011 yıllarındaki seçim kampanyaları sırasında Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten ve dönemin Venezuela hükümetinden yaklaşık 3 milyon dolarlık yasa dışı bağış aldığını karara bağladı. Mahkemenin 'cezanın derhal geçici olarak infaz edilmesine' karar vermesi üzerine duruşmada hazır bulunan Humala, polis tarafından Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPE) yetkililerine teslim edildi. Humala'nın eşi Heredia da seçim kampanyasını yönettiği gerekçesiyle suçlu bulundu ve 15 yıl hapis cezası aldı.

BREZİLYA, NADİNE HEREDİA’YA DİPLOMATİK SIĞINMA HAKKI VERDİ

Duruşmaya video konferansla katılan Heredia, kararın okunmasının ardından Lima'daki Brezilya Büyükelçiliği'ne sığınma talebinde bulundu. Peru Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Nadine Heredia'nın Brezilya Büyükelçiliğinde olduğunun teyit edildiği, Brezilya ve Peru hükümetlerinin bu durumla ilgili sürekli temas halinde kaldığı ifade edildi. Açıklamada, "Brezilya, her iki Devletin de taraf olduğu 1954 tarihli Diplomatik Sığınma Sözleşmesi'nin uygulanması amacıyla, Bayan Nadine Heredia Alarcon ve küçük oğlu Samir Mallko Ollanta Humala Heredia'ya diplomatik sığınma hakkı verilmesine karar verdiğini duyurmuştur" ifadeleri kullanıldı.