Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, göreve gelişinin birinci yılına özel düzenlenen lansman programında ilçede gerçekleştirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yeğin, "Sancaktepe'de şu ana kadar tamamlanan 23 projemiz bulunuyor. Bu projeler arasında parklar, spor salonları, kreşler gibi birçok önemli yapı yer alıyor. Bu projeleri Sancaktepe halkının hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda, Başkan Yeğin, ilçede tamamlanan projelerin yanı sıra hâlâ devam etmekte olan çalışmalara da değindi. Tamamlanan projeler arasında Sancaktepe Çözüm Ofisi, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Koru Park, Samandıra Hasan Bayrak Parkı, Cengiz Topel İlköğretim Okulu Halı Saha, Safa Mahallesi Fitness Salonu ve Aydos Millet Bahçesi Bostanları yer alırken, Mevlana Mahallesi Yuvamız Sancaktepe, Sarıgazi Mahalle Parkı, Sancaktepe Çözüm Ofisi, Samandıra Atatürk Parkı Sosyal Tesisi, Merve Mahallesi Köseoğlu Camii ve Samandıra Meydan Projesi ise hâlâ devam eden projeler arasında bulunuyor.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Başkan Yeğin, "Seçimin üzerinden 1 yıl 15 gün geçti. Gerçekten gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Eğer bize fırsat verilse, Sancaktepe'ye çok daha fazla hizmet sunacağız. Ancak bazen engellerle karşılaşıyoruz, ama mücadelemizi durdurmuyoruz. Bu süreçte bana en büyük güç ve cesaret kaynağım olan Ekrem Başkan'a da burada selamlarımı iletiyorum. O, bizim en büyük yol göstericimiz oldu" diyerek duygusal bir mesaj verdi.

"BİZ HER ŞEYİ HAZIRLAYARAK GELDİK"

Yeğin, Sancaktepe'de göreve başlamadan önce, ilçenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını çok iyi bildiklerini belirterek, "Sancaktepe'de neler yapabileceğimizi önceden planlamıştık. Göreve gelir gelmez bu projeleri hayata geçirmeye başladık. İlk 100 günümüzde Başkan Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 20 projenin temelini attık. 12 Aralık'ta ise 15 projemizin daha temelini atarak toplamda 35 projeye başladık. Bugün, 23 projemiz tamamlanmış durumda ve her biri ilçemize değer katacak yapılar. Koru Park'ı en son 14 Mart'ta halkın hizmetine sunduk" dedi.