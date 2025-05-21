Türkiye’nin simge ulaşım projelerinden biri olan Nissibi Köprüsü, halk arasında bilinen adıyla “Doğunun Boğaz Köprüsü”, hizmete açılmasının üzerinden geçen 10 yılda 6 milyon 62 bin araca ev sahipliği yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprünün ülke ekonomisine 3,3 milyar liralık tasarruf katkısı sağladığını belirtti.

21 Mayıs 2015'te Hizmete Açıldı

Bakan Uraloğlu, 21 Mayıs 2015 tarihinde hizmete giren Nissibi Köprüsü’nün, Adıyaman ile Diyarbakır arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak feribot dönemini sona erdirdiğini, bu sayede karayolu bağlantısında büyük bir devrim yaşandığını vurguladı.

“Köprü sayesinde Diyarbakır’ın batı, Adıyaman’ın doğu illerine olan ulaşımı 40 kilometre kısaldı. Feribotla yapılan yolculuklara göre zaman yaklaşık bir buçuk kat daha kısa sürüyor,” dedi.

3,3 Milyar Liralık Ekonomik Katkı

Nissibi Köprüsü sayesinde:

Zamandan 1,6 milyar lira

Akaryakıttan 1,7 milyar lira

olmak üzere toplam 3,3 milyar TL tasarruf sağlandığını belirten Bakan Uraloğlu, çevreye katkı açısından da köprünün önemine dikkat çekti:

“10 yılda 99 bin ton daha az egzoz emisyonu gerçekleşti. Bu, çevre dostu ulaşım açısından önemli bir göstergedir.”

Köprünün Teknik Özellikleri

Toplam uzunluk: 610 metre

Orta açıklık: 400 metre

Kenar açıklıkları: 105’er metre

Genişlik: 24,5 metre (4 şeritli)

Kule yüksekliği: 96 metre

Köprü tipi: Gergin eğik kablo askılı

Uraloğlu, Nissibi Köprüsü’nün Güneydoğu Anadolu karayolu ulaşım ağı içinde kilit bir geçiş noktası olduğunu belirterek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan bu ve benzeri projelerin önümüzdeki dönemde artırılacağını da sözlerine ekledi.