Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 21–27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, mesajında Türk mutfağının sadece lezzet değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu vurguladı.

“Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı…

Binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras,” ifadeleriyle başlayan mesaj, kısa sürede büyük ilgi gördü.

4. Kez Kutlanan Türk Mutfağı Haftası

Bu yıl “Türk Mutfağı Klasikleri” temasıyla dördüncüsü kutlanan hafta kapsamında, hem yurt içi hem yurt dışında birçok etkinlik düzenleniyor. Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yurt dışındaki temsilciliklerimizde düzenlenecek etkinliklerle, Türk mutfağının evrensel diliyle farklı kültürler, dostluk sofrasında birleşecek. 81 ilimizde ise her yörenin kendine has lezzetleri yeniden gün yüzüne çıkacak.”

Kültür Köprüsü: Gelenekten Geleceğe

Türk mutfağını yalnızca bir beslenme aracı değil, kültürler arası köprü olarak değerlendiren Erdoğan, geleneksel tariflerin sağlık, sürdürülebilirlik ve sevgi ilkeleriyle geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

“Bu kıymetli emanetin; sağlıkla, sürdürülebilirlikle ve sevgiyle yaşatılmasını diliyorum. Sofralarımızdan bereket, kültürümüzden birlik eksik olmasın.”

Türk Mutfağı Küresel Tanıtımla Yükseliyor

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” projesiyle birlikte, Türk mutfağının dünyada daha fazla tanıtılması hedefleniyor. Türk Mutfağı Haftası da bu çabanın önemli bir parçası olarak görülüyor.

Kokusu da tadı da çocukluğumuzu hatırlatan Türk Mutfağı…



Binlerce yıllık geçmişiyle, toprağın bereketini, kültürümüzün zenginliğini ve insanımızın gönül cömertliğini sofralara taşıyan eşsiz bir miras.



“Türk Mutfağı Klasikleri” temasıyla 4’üncü kez kutladığımız 21–27 Mayıs… pic.twitter.com/cftLufhp9Z — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 21, 2025