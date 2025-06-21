Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu dün gece yaşamını yitirdi. 23 kiloya kadar düştüğü belirtilen Candan, İstanbul’daki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşları içinde gerçekleşen törende zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, gerginlik de eksik olmadı.

Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı

Törende fenalık geçiren acılı anne Umut Candan, "Bir lokma niye yediremediniz?" diyerek çevresine isyan etti. Cami avlusunda yankılanan çığlıklar, törene katılanları derinden etkiledi. Ailenin ve sevenlerinin güçlükle ayakta durduğu cenazede, genç yaşta hayatını kaybeden Candan için dualar edildi.

Candan’ın ölümü, sosyal medyada da büyük yankı uyandırırken, pek çok kullanıcı hem ailesine taziye dileklerini iletti hem de yeme bozuklukları konusunda farkındalığın artması gerektiğine dikkat çekti.

Cenazede Basın Mensuplarına Yönelik Hakaret Tepki Çekti

Nihal Candan’ın cenaze töreninde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, görevini yapan basın mensuplarına yönelik sert ifadeler kullandı. Kameraman ve muhabirlere dönerek, "Kızı öldürdünüz, şimdi de çekmeye geldiniz. Pislikler, cenazesini de siz kaldırın!" şeklindeki hakaretleri, törene katılanların tepkisini çekti.

Olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşanırken, bazı katılımcılar ve gazeteciler duruma itiraz etti. Araya giren vatandaşlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ve tartışma büyümeden sonlandırıldı.

Tepki çeken bu saldırgan tutum, sosyal medyada da gündem olurken, cenaze gibi hassas bir ortamda basın çalışanlarına yönelik bu tür söylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde yorumlar yapıldı.