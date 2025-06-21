Yoğun bakım sürecini daha önce reddeden ve bir ara 23 kiloya kadar düşen Candan’ın durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre, genç fenomenin kalbi ikinci kez durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nihal Candan’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık durumu nedeniyle sık sık gündeme gelen Candan’ın vefatı sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Özellikle son dönemlerde yaşadığı zorlu süreçler ve ciddi kilo kaybı, takipçileri tarafından endişeyle izlenmişti.

Acı haberi Sıla Doğu duyurdu.