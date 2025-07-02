Osmaniye’de nefes borusuna kaçan erik nedeniyle zor anlar yaşayan 29 yaşındaki hidrosefali hastası E.A., 112 Çağrı Merkezi’nden yönlendirme alan yakınının soğukkanlı müdahalesiyle hayata tutundu. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından verilen Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi, kritik bir anın üstesinden gelinmesini sağladı.

Eğitim ve Tecrübe Hayat Kurtardı: Öznur Bolat’ın Soğukkanlı Müdahalesi

Kırıklı Köyü’nde yaşanan olayda, Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, 112 çağrısını alır almaz hastanın yakınına adım adım müdahale talimatları verdi. Bu sayede boğazındaki yabancı cisim başarılı bir şekilde çıkarıldı. Aynı zamanda sağlık ekiplerini hızla yönlendiren Bolat, ekibin olay yerine sadece 9 dakikada ulaşmasını sağladı. İl Sağlık Müdürlüğü, bu başarılı müdahale nedeniyle Öznur Bolat’ı tebrik etti.