MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak’ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri’nde yaptı.
Toplantının ardından başkent ekibinin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:
-
Başkan: İlhami Alparslan
-
Başkan Vekilleri: Muhammed Halidi, Fırat Aslanbaş, Coşkun Keklik
-
Başkan Yardımcısı: Necip Yıldırım
-
Stadyum Sorumlusu – Başkan Yardımcısı: Gürsel Uzunca
-
Hukuk İşleri Sorumlusu – Başkan Yardımcısı: Rahmi Karakurt
-
Genel Sayman: Onur Özcan
-
Basın Sözcüsü: Mehmet Can Yavuz
-
Futbol Şube Sorumlusu: Mustafa Özel
-
Futbol Altyapı Sorumlusu: Gencay Malkoç
-
Amatör Branşlar Sorumlusu: Sebahattin Güngör
-
Taraftar Sorumlusu: Sercan Yetkinşekerci
-
Store Sorumluları: Onur Ballı, İbrahim Demir
-
İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Basri İzol
-
Tesisler Sorumlusu: Yaşar Kale
-
TFF, Kulüpler, Üniversite ve STK İlişkileri Sorumlusu: Ömer Osman Yanık
-
Kamu İlişkileri Sorumlusu: Emre Arslan
-
Esnaf ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Mustafa Soğukoluk
-
İletişim ve Bilişim Sorumlusu: Muammer Polat
MKE Ankaragücü’nde yeni yönetimin, kulübün sportif ve kurumsal hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başladığı belirtildi.