MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı gerçekleştirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak’ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen İlhami Alparslan başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe Tesisleri’nde yaptı.

Toplantının ardından başkent ekibinin yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Başkan: İlhami Alparslan

Başkan Vekilleri: Muhammed Halidi, Fırat Aslanbaş, Coşkun Keklik

Başkan Yardımcısı: Necip Yıldırım

Stadyum Sorumlusu – Başkan Yardımcısı: Gürsel Uzunca

Hukuk İşleri Sorumlusu – Başkan Yardımcısı: Rahmi Karakurt

Genel Sayman: Onur Özcan

Basın Sözcüsü: Mehmet Can Yavuz

Futbol Şube Sorumlusu: Mustafa Özel

Futbol Altyapı Sorumlusu: Gencay Malkoç

Amatör Branşlar Sorumlusu: Sebahattin Güngör

Taraftar Sorumlusu: Sercan Yetkinşekerci

Store Sorumluları: Onur Ballı, İbrahim Demir

İş Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu: Hasan Basri İzol

Tesisler Sorumlusu: Yaşar Kale

TFF, Kulüpler, Üniversite ve STK İlişkileri Sorumlusu: Ömer Osman Yanık

Kamu İlişkileri Sorumlusu: Emre Arslan

Esnaf ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Mustafa Soğukoluk

İletişim ve Bilişim Sorumlusu: Muammer Polat

MKE Ankaragücü’nde yeni yönetimin, kulübün sportif ve kurumsal hedefleri doğrultusunda çalışmalarına başladığı belirtildi.