Milli arada Macaristan’ı ilk maçta 3-1 mağlup etmiştik. İkinci maçta Macarları evinde bu kez de 3-0 mağlup ederek. Hak ettiğimiz yer olan Uluslar Ligi A Ligi’ne katılmayı başardık.

Maça gelecek olursak 37. Dakikada İsmail Yüksek sayesinde penaltı kazandık ve penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirdi. Ardından 2 dakika sonra 39. Dakikada Oğuz Aydın’ın asistinde Arda Güler topu ağlara gönderdi. Son olarak ise 90. Dakikada Barış’ın asistinde Abdülkerim sonucu belirleyen golü attı. Maç içerisinde çok sert oynayan ve Arda Güler’le tartışma yaşayan Szoboszlai ‘ye cevabı sahada vermiş olduk. Ardından sosyal medyada Arda Güler’in oynama süresiyle dalga geçen Szoboszlai’ye Arda Güler İnstagram üzerinden hikayesi ile yanıt verdi. Aşağıda yer alıyor.

Çok kısa lige bu hafta bakacak olursak. İlk olarak Fenerbahçe Bodrum deplasmanına gidiyor. Burada favori Fenerbahçe fakat Fred’in eksikliği hissedilebilir. Diğer karşılaşma ise dev derbi Beşiktaş evinde Galatasaray’ı ağırlıyor. Beşiktaş’ta işler çok yolunda gitmese de derbilerde ev sahibi takım her zaman bir adım öndedir. Eğer buradan Galatasaray’a karşı puan ya da puanlar alabilirse Beşiktaş, Fenerbahçe içinde lig yeniden başlayabilir. Bu yüzden çok kritik bir hafta çok kritik bir maç.