Gece saatlerinde, Ankara'nın Mamak ilçesinde Halkevleri üyeleri, "Madımak için Adalet, Suruç için Adalet" sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Katılımcılar, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta katledilen aydınları ve 20 Temmuz 2015’te Urfa’nın Suruç ilçesinde IŞİD’in canlı bomba saldırısıyla yaşamını yitiren 33 genç devrimciyi anarak adalet taleplerini yineledi. Yürüyüşte sık sık, "Suruç için adalet, herkes için adalet" sloganları atıldı.

Halkevleri, katliamların unutturulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, yaşamını yitirenlerin düşlerini yaşatma mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Suruç Olayı Nedir?

Suruç Katliamı, 20 Temmuz 2015’te, Kobane'ye oyuncak ve insani yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi gençlere yönelik IŞİD tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısıyla gerçekleşti. 33 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Saldırının ardından açılan dava süreci, delillerin toplanmaması, kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmaması ve faillerin tam olarak yargı önüne çıkarılmaması nedeniyle uzun yıllardır kamuoyunun tepkisini çekiyor. Aileler ve hak savunucuları, etkin bir yargılama yapılması ve gerçek sorumluların ortaya çıkarılması için mücadelelerini sürdürüyor.