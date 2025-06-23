Mamak Belediyesi, ilçedeki kapalı pazaryerlerinde kapsamlı tamir, bakım ve tadilat çalışmaları başlatıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şahapgürler, Bayındır ve Misket pazaryerlerinde saha denetimleri gerçekleştirerek mevcut fiziki durumları yerinde inceledi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, pazaryerlerinde gerekli görülen onarım ve iyileştirme ihtiyaçları belirlendi. Bu çalışmalar kapsamında, pazaryerlerinin altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi planlanıyor.

Yenileme süreci boyunca esnafın çalışma ortamlarının iyileştirilmesi ve vatandaşların daha konforlu, temiz ve güvenli bir ortamda alışveriş yapmaları amaçlanıyor.

Belediyenin yürüttüğü bu tadilat çalışmaları, ilçedeki ortak kullanım alanlarının işlevselliğini artırmayı ve bölgedeki ticari faaliyetlerin daha sağlıklı koşullarda sürdürülmesini sağlamayı hedefliyor.