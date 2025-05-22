Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, vatandaşlar kurban ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmek için yaşadıkları bölgelerdeki kesim alanlarını araştırmaya başladı. Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşayan vatandaşlar için bu yılın kurban kesim yeri belli oldu.

Mamak Belediyesi’nden alınan bilgilere göre, ilçede ikamet eden vatandaşlar kurbanlarını Ortaköy Mahallesi’nde belirlenen alanda kesebilecek. Ortaköy Mezarlığının üst kısmında bulunan bu alana ulaşım oldukça kolay. Belediye yetkilileri, kurban kesim alanının hem hijyenik koşulları hem de vatandaşların rahatlığı göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirtti.

Ayrıca bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belediye ekiplerinin alanda görev yapacağı ifade edildi. Vatandaşların çevreyi kirletmemeleri ve dini vecibelerini uygun şekilde yerine getirebilmeleri adına bilgilendirme çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. Mamak Belediyesi, kurban kesim işlemleri sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.