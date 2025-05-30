Mamak Belediyesi, altyapıdan yetişen genç futbolcularla başarıdan başarıya koşuyor. Amatör Küme U-13 Ligi’nin 2. haftasında Lalahan Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada Mamak Belediyesi U-13 Takımı, Eser Spor’u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, lige fırtına gibi başladı.

U-13 Takımı, 14. dakikada Buğra Ali Kınacı’nın golüyle öne geçti. 25. dakikada Aras Sarıtuç farkı ikiye çıkarırken, ilk yarının sonlarına doğru Yusuf Eren Kesici’nin golüyle soyunma odasına 3-0’lık üstünlükle gidildi.

İkinci yarıda da rakibine şans tanımayan Mamak temsilcisi, Buğra Ali Kınacı’nın 65 ve 85. dakikalarda attığı gollerle farkı 5’e çıkardı. Hat-trick yapan Buğra Ali Kınacı, maçın yıldızı olurken, takım olarak sergilenen uyumlu ve istekli oyun dikkat çekti.

Mamak Belediyesi yetkilileri, altyapıya verilen emeğin karşılığını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, bu galibiyetin geleceğe umut verdiğini belirttiler.