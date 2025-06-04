Kurban Bayramı yaklaşırken, veteriner hekimlerden kurbanlık alımı ve et tüketimi konusunda önemli uyarılar geldi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan Eroğlu, kurbanlık hayvan seçimi, kesim ve etin saklanması süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

"Veteriner kontrolü şart, kesim uzman kişilerce yapılmalı"

Prof. Dr. Eroğlu, kurbanlıkların yetiştirilmesinden kesime kadar tüm aşamalarda veteriner hekimlerin aktif rol aldığını belirtti. Yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan kesimlerin hem sağlık hem de hijyen açısından risk taşıdığını vurgulayan Eroğlu, kesim sırasında hayvan derilerinin özenle çıkarılması ve saklanması gerektiğini ifade etti.

"Toplu kesim yerlerinde veteriner denetimi yapılmalı"

Bazı hayvan hastalıklarının ancak kesim sonrası fark edilebildiğine dikkat çeken Eroğlu, özellikle toplu kesim alanlarında veteriner hekimlerin karkas kontrolü sayesinde olası hastalık risklerinin önlendiğini söyledi. Kırsal bölgelerde bireysel kesim yapılması durumunda, şüpheli bir durum görülmesi halinde en yakın veteriner hekime ya da ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Etleri küçük porsiyonlar halinde dondurun"

Kurban etlerinin doğru koşullarda saklanmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirten Eroğlu, "Etin bir süre dinlenmesi gerekir. Hemen tüketilmeyecekse 4 derece buzdolabında birkaç gün bekletilmeli, daha uzun süre saklanacaksa küçük porsiyonlar halinde dondurucuya kaldırılmalı. Çözdürülen et bir daha dondurulmamalı, bu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

Eroğlu ayrıca, etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini belirterek, "Etin iç sıcaklığı en az 70 derece olmalı. Çiğ ya da az pişmiş et hastalık riskini artırır" uyarısında bulundu.

"Küpe ve belgesiz hayvanlara dikkat"

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurun hayvanın kulak küpesi ve resmi belgeleri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Küpesiz ve belgesiz hayvan kesinlikle alınmamalı. Küpe ve belgeler hayvanın nerede doğduğunu, aşı geçmişini ve sağlık durumunu gösterir. Bu bilgiler olmadan hayvanın güvenilirliği bilinemez" dedi.

"Hastalık belirtisi gösteren hayvanlar kurban edilmemeli"

Hayvanda burun akıntısı, gözlerde donukluk, salya, ishal, iştahsızlık, öksürük, tüylerde karışıklık gibi belirtiler varsa, bu hayvanların hastalık taşıyor olabileceğini kaydeden Eroğlu, "Bu tür semptomlar gösteren hayvanlar kesinlikle kurban edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Eroğlu, şehir dışından gelen kurbanlık hayvanlarda da veteriner sağlık raporu bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.