Ankara'nın sevilen parklarından biri olan ve adını da havuzundaki kuğulardan alan Kuğulupark'ta sevindirici bir gelişme yaşandı. 15 sene sonra havuzda bulunan kuğu ailesine yeni bir üye daha eklendi. Minik kuğu görenleri sevimliliğiyle büyüledi.

Çankaya Belediyesi ise minik kuğunun doğuşunu sosyal medya hesaplarından duyurarak isim önerisi istedi.

Belediye paylaşımında;

"Kuğulupark ailesi büyüyor!

15 yıl aradan sonra ilk kez, beyaz bir kuğu yavrusu dünyaya geldi!

Aramıza hoş geldin minik kuğu Minik kuğumuz için isim önerilerinizi yoruma bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kuğulupark ailesi büyüyor🦢



15 yıl aradan sonra ilk kez, beyaz bir kuğu yavrusu dünyaya geldi!

Aramıza hoş geldin minik kuğu! 🤗



Minik kuğumuz için isim önerilerinizi yoruma bekliyoruz.#Kuğulupark pic.twitter.com/rAlsEEqwxo — Çankaya Belediyesi (@cankayabelediye) June 19, 2025