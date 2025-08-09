Çankaya Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Açık Hava Sinema Günleri, bu yıl da Çankayalıların yoğun ilgisiyle sürüyor. Etkinlik kapsamında Sağlıkçılar Parkı’nda gösterilen Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Bizim Aile, vatandaşlara nostalji dolu bir akşam yaşattı. Gösterime Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eşi ve Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı da katıldı.

Film başlamadan önce alandaki vatandaşları selamlayan Başkan Güner, “Geçmişten bugüne sevgiyi, kardeşliği ve dayanışmayı en güzel şekilde anlatan bir eseri birlikte izleyeceğiz. Hem bizi geçmişe götüren hem de bu değerleri bugüne taşıyan bir filmle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Atatürk’ün “Benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır” sözünü hatırlatan Güner, “O mirası ve kültürü kaybetmeden sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Ankara’nın görece sakin olduğu bu günlerde komşularımızın böyle etkinliklerde bir araya gelmesi bizleri mutlu ediyor. Siz yanımızda oldukça biz de sizin için çalışmayı sürdüreceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadelerini kullandı.

15 Noktada 9 Film Gösterimi

11 Temmuz’dan bu yana ilçenin 15 farklı noktasında gerçekleştirilen Açık Hava Sinema Günleri’nde Neşeli Günler, Truman Show, Ben Efsaneyim, Can Dostlar, Aykut Enişte, Moana, Bir Cumhuriyet Şarkısı, Bizim Aile ve Aile Arasındafilmleri gösteriliyor. Etkinliklerde ayrıca vatandaşlara sıcak patlamış mısır, gazoz ve su ikram ediliyor.

Gösterim Takvimi (Kalan Program)

9 Ağustos Cumartesi – Yılmaz Güney Sahnesi Bahçesi: Aile Arasında

9 Ağustos Cumartesi – Mürsel Uluç Pazar Yeri: Aykut Enişte

15 Ağustos Cuma – Keklikpınarı Pazar Yeri: Aykut Enişte

16 Ağustos Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı: Aile Arasında

22 Ağustos Cuma – Uğur Mumcu Parkı: Can Dostlar

23 Ağustos Cumartesi – Cebeci Pazar Yeri: Bizim Aile

29 Ağustos Cuma – Sokullu Pazar Yeri: Ben Efsaneyim

30 Ağustos Cumartesi – Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi: Bir Cumhuriyet Şarkısı

Etkinlikler 30 Ağustos’a kadar her akşam saat 20.00’de başlıyor.