GAZZE (AA) - İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılar sonucu Gazze'de 5 bine yakın çocuk bir ya da birden fazla uzvunu kaybederek sakat kaldı. Bu, Gazze'de genç neslin büyük kısmının sakat kaldığı anlamına geliyor.

Soykırımın en önemli ayaklarından biri olan 'sağlık soykırımı' nedeniyle de sakat kalan bu insanların tedavileri gerektiği gibi yapılamıyor. Başta çocuklar olmak üzere uzuvlarını kaybeden Filistinliler, dışarı çıkıp tedavi olmayı ve yeniden eski hayatlarına dönmeyi arzuluyor. Uzuvlarını kaybeden ve eski hayatına dönmeyi isteyen çocuklardan biri de Semir.

Semir vücut 'bütünlüğünü' kaybetti

Semir'in hayatı, 27 Mayıs 2025'te Gazze kentindeki evlerinde telefonda oyun oynarken tamamen değişti.

İsrail ordusuna ait kamikaze dronla düzenlenen saldırı sonrasında Semir, sol bacağını ve sağ kolunu kaybetti. Vücudunun her yerine şarapnel parçaları saplandı, sırtında ve ayağında derin yaralar, kafatasında kırık oluştu, bağırsakları delindi. Sağlıklı elindeki sinirlerde de yanık oluştuğu için elini sürekli suda saklıyor. Ayrıca, uzuvlarını kaybetmesi nedeniyle ciddi psikolojik travma yaşıyor. Kol ve bacağını çaprazlama kaybettiği için ayakta dururken bile dengesini sağlamakta zorluk çekiyor.

Sağlık durumunun giderek kötüleşmesi nedeniyle ailesi, tedavisinin tamamlanması ve protez uzuv takılması için oğullarının dışarı çıkmasını istiyor.

Yaşadığı travma sebebiyle bambaşka bir çocuk oldu

Semir'in annesi Dua, kamikaze dronla gerçekleşen saldırıda Semir'in olduğu odanın yandığını ve oğlunu da alevlerin ortasından kurtarıp Şifa Hastanesine kaldırdıklarını söyledi.

Oğlunun 12 saat boyunca ameliyatta kaldığını ve ameliyathaneden sağ kolu ve sol bacağı ampute edilmiş bir halde çıktığını ifade eden anne, Semir'in yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

'Anne elim ve bacağım nerde, onlara ne yaptınız diye soruyor. Siz yürüyorsunuz ama ben yürüyemiyorum. Ayağım yok nasıl ayağa kalkayım diyor. El ve bacak istiyorum diyor. Biz de ona ikisine de uzuv taktıracağımızı söylüyoruz. Psikolojisi o kadar bozuk ki artık bizimle konuşmaz oldu. Başka bir Semir oldu çıktı, artık onu tanıyamıyoruz.

Çocuklar sokakta oynarken onlara bakıyor. Onun yanında oyun oynamalarını bile istemiyorum. Kardeşleri yanıma oturuyor ve keşke elimizi ve ayağımızı sana verebilsek diyor. Bazen bağırıyor ben de sabret oğlum inşallah senin de uzuvların olacak diyorum.'

Acı içinde kıvranıyor

Oğlunun ampute edilen kolunun dirsekten üst kısmına takılan platinde ve kesilen bacağında sorunlar olduğunu kaydeden anne Dua, Gazze'deki sağlık sistemi çöktüğü için bu sıkıntıların giderilmesi konusunda dışarıda tedaviye umut bağladıklarını söyledi.

Semir'in 24 saat boyunca yattığını, acıdan kıvrandığını, lavaboya giderken bile destek almak zorunda kaldığını, vücudunun tamamında yaralar olduğu için sağlığının çok bozulduğunu kaydeden anne 'Vicdan sahibi insanların bizi duymasını ve oğlumun dışarıda tedavi olmasını istiyorum. Protez uzuv hayalinin gerçekleşmesini istiyorum.' çağrısını dilinden hiç düşürmedi.

'Gazze'deki çocuklara zulmediliyor'

Evinde telefonla oynarken uğradığı saldırı sonucu hayatında ve vücudunda büyük bir değişim yaşayan ve çocuk yaşıyla buna ayak uydurmaya çalışan Semir'in dilinden de aynı çağrı hiç düşmedi:

'Savaşın sona ermesini, Gazze'nin imar edilmesini, caddelerinin güzelleşmesini, yıkımın ve açlığın sona ermesini, protez uzuvlara kavuşmayı istiyorum. Yeniden diğer çocuklar gibi futbol oynamayı ve okumayı istiyorum. Diğer çocukların eli, ayağı var ve oynuyorlar ben de onlar gibi olmak istiyorum.'

Semir, 'Biz Gazze'de yaşamıyoruz. Gazze çocuklarına zulmediliyor. Çocukluğumuzu bizden çaldılar. Dışarda çocuklar güven içinde oynuyor, yaşıyor ama biz burada bunu yapamıyoruz. Zulüm görüyoruz.' diyerek dünyanın 'kör ve sağırlığına' duyduğu öfkeyi dile getirdi.