Edinilen bilgiye göre, Interpol ve ulusal güvenlik birimleri arasında yürütülen koordineli operasyonlar sonucu yurt dışında yakalanan 11 kişi, Türkiye’ye iade edildi. İadeler kapsamında 6 kişi kırmızı bülten ile uluslararası seviyede, 5 kişi ise ulusal seviyede arananlar listesinde yer alıyordu.

Yetkililer, iade edilen kişilerin çeşitli suçlardan arandığını ve adli süreçlerinin başlatıldığını bildirdi.