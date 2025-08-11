GONCAGÜL KONAŞ

Van’ın zengin tarihi ve doğal güzelliklerinin turizmde hak ettiği ilgiyi görmediğini savunan inşaat işçisi Ferdi Emin, yetkililerin yatırımlarda yetersiz kaldığını söyledi. Van halkının turistlere olumlu yaklaştığını vurgulayan Emin, “Biz istiyoruz ki Van’a turist gelsin, istihdam artsın. Ama maalesef ne Turizm Bakanlığı’ndan ne de Diyanet’ten destek görüyoruz” diyerek tarihi alanlardan ulaşıma, sağlık hizmetlerinden camilere kadar pek çok alanda eksiklerin giderilmesini talep etti.

“NE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN NE DE DİYANET’TEN DESTEK GÖRÜYORUZ”

Turizm alanında çalışmaların yetersiz kaldığını söyleyen Emin, “Van Kalesi’nin çevresinde kültürel olarak bir kafe, bir lokanta niye olmasın? Akdamar Adası’ndan bir sürü gelir geliyor ama maalesef yolları bile yapılmıyor.” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na da eleştirilerde bulunan Emin, “Türkiye’nin en çok bütçe ayrılan bakanlığı maalesef Diyanet Bakanlığı’dır. Ama bir caminin kapısını bile getirmiyorlar. Camilere halk yapımı dışında yatırım yok.” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ALANLAR UNUTULMUŞ

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Halime Hatun Türbesi’nin ve diğer tarihi yapıların yıllardır ihmal edildiğini söyleyen Emin, “Yıllardır çalışma yok. Bu sene, geçen sene hafif hafif başladı ama yıllardır unutulmuş bir yer.” dedi.

Hoşap Kalesi gibi önemli turistik noktalarda da yatırımların yapılmadığını belirten Emin, “Onun etrafında niye bir lokanta, kafe veya küçük motel olmasın? Turizm Bakanlığı buralara iki personel bıraksa, geliriyle yerler gelişir.” şeklinde konuştu.

ULAŞIM VE SAĞLIKTA DA SIKINTILAR VAR

Ulaşım konusunda geçmişte ciddi zorluklar yaşandığını dile getiren Emin, “Minibüsler bir saatte bir geliyordu. Belediye değişince Balaban’a otobüs verildi ama halk yine de mağdur” dedi. Sağlık alanında da eksikler olduğunu söyleyen Emin, “Dün akşam oğlum rahatsızdı, acilde bir doktor vardı. Film çekmeden ağrı kesici şurup yazıp gönderdi.” diye konuştu.

Ferdi Emin, sözlerini “Bizim en ulu şeyimiz, vazgeçilemeyecek ibadet yerlerimizdir. Van’ın tarihi, turizmi ve halkın yaşamı için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.” diyerek tamamladı.