Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı’nda düzenli akışın sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yılbaşından bu yana Çubuk Çayı ile Akköprü arasındaki hat üzerinde yürütülen çalışmalarda, çaydan toplam 15 kamyon atık çıkarıldı.

Temizlik kapsamında çaydan teressübat, bitki atıkları, hayvan ölüleri, evsel çöpler, koltuk, yatak, kanepe, araç lastiği ve inşaat malzemeleri gibi çeşitli atıklar uzaklaştırıldı.

Keçiören’de kötü kokuya neden olan atık su hattı sorunu giderildi

ASKİ ekipleri, Keçiören Ihlamur Vadisi Parkı’nda vatandaşların şikâyet ettiği kötü koku ve sinek sorununu inceleyerek, Kamil Ocak Sokak’ta yağmur suyu hattına kanalizasyon karıştığını tespit etti. Yapılan kazı çalışmasının ardından atık su yeniden atık su kolektör hattına bağlandı. Ayrıca Solfasol Mahallesi’nden gelen pis su kuşaklama hattındaki kanalizasyon arızası da onarıldı.

Bu çalışmaların ardından Ankara Çayı’nın ilgili bölümünde bulanıklık ve kötü koku sorunlarının giderildiği bildirildi.