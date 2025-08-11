CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, komisyon çalışmalarında şehit aileleri, gaziler, Türkiye Barolar Birliği, akademisyenler ve bilim insanlarının davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yücel, “Attığımız her adımı, şehitlerimizi ve gazilerimizi incitmemek hassasiyetiyle atıyoruz. Kimse CHP’nin olduğu komisyondan korkmasın. CHP, Anayasa’nın, üniter devletin ve milli hassasiyetlerin teminatıdır” dedi.

Gizli yapılan ikinci komisyon toplantısına yönelik eleştirilere de değinen Yücel, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı’nın sunum yaptığı bir toplantının güvenlik gerekçesiyle kapalı yapılmasının doğal olduğunu belirtti. Yücel, yarın yapılacak üçüncü toplantı öncesinde CHP’li üyelerin basın açıklaması yapacağını söyledi.

“Türkiye Kadın Mezarlığına Dönüştü”

Kadın cinayetlerine ilişkin sert ifadeler kullanan Yücel, “Türkiye türlü senaryolarla öldürülen kadınların ülkesi haline geldi. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek AKP iktidarının aldığı politik bir karardır. Kadına yönelik şiddeti kınayarak geçiştiremezsiniz. Cezasızlık algısı katilleri cesaretlendiriyor” dedi.

“Sokağın Sefaleti Sandıkta Son Bulacak”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yücel, halkın alım gücünün 7 ayda yüzde 20 düştüğünü belirterek, “Türkiye’de hayatta kalmak ciddi bir yaşam mücadelesine dönüştü. Sarayın şatafatı da, sokağın sefaleti de sandıkla son bulacak” ifadelerini kullandı.

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada ciddi usulsüzlükler olduğunu öne sürerek, “İBB Borsası” iddiasını yineledi. Mehmet Yıldırım isimli avukatın, savcılar adına pazarlık yaptığını ve nüfuz ticareti suçunu işlediğini iddia eden Yücel, bu kişinin gözaltına alınmadan serbest bırakıldığını savundu.