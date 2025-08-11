Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kavşakta ambulans ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 57 yaşındaki Sadettin İnan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli karayolu Çataltepe Kavşağı’nda meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan B.V. idaresindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, kavşakta M.P. (35) yönetimindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından ambulanstaki 2’si stajyer toplam 5 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü M.P. ve yanındaki Sadettin İnan araçta sıkıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleyen M.A. (52) yönetimindeki 06 CFR 07 plakalı başka bir otomobile de çarptı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sadettin İnan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 6 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.