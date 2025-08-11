Çanakkale’nin Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde başlayan orman yangınları, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayıldı. Havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına rağmen alevler yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Manisa ve Bolu’da da çıkan yangınlar ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tahliyeler ve Uçuş İptalleri Gerçekleşiyor

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Alevlerin yaklaşması üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi boşaltıldı. Güzelyalı bölgesindeki villalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölgede mahsur kalan 84 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini duyurdu. Ayrıca Çanakkale Havalimanı pisti, yangın tehlikesi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı.