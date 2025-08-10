“Sporun Kalbi Çankaya” sloganıyla çocuklara yaz tatilinde hem eğlenceli hem de verimli zaman geçirme imkânı sunan Çankaya Belediyesi, basketbol ve futbol branşlarında geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Basketbola gönül veren kız ve erkek çocukları, sezonun ilk antrenmanında bir araya geldi.

Başkent İz Spor Kulübü iş birliğiyle tamamen ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları’na katılan 6-12 yaş arası çocuklar, 28 Ağustos’a kadar sürecek antrenmanlarda hem basketbola adım atacak hem de tatillerini sporda değerlendirecek.

Uzman antrenörler eşliğinde cumartesi ve pazar günleri 09.00-11.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar, İşçi Blokları Mahallesi’ndeki Berfo Ana Parkı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Program kapsamında erkek çocuklar 09.00-10.00, kız çocuklar ise 10.00-11.00 saatlerinde antrenman yapacak.

İlk derste temel basketbol teknikleri üzerine çalışan çocuklar, antrenörlerinin verdiği taktikleri uygulayarak hem öğrendi hem de oyunlarla keyifli vakit geçirdi. İlk antrenmana gösterilen yoğun ilgi, spor okulunun enerjisini daha da artırdı.