Çankırı’da geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarında iş makineleri ve su tankerlerini seferber eden Pursaklar Belediyesi, bu kez şiddetli yangınlarla mücadele eden Karabük’e yardım elini uzattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yol açma, yangın alanlarını temizleme ve soğutma çalışmalarına katkı sağlarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de su tankerleri ile yangın bölgelerine su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Karabük’te meydana gelen orman yangınına destek için ekiplerimizi hızla bölgeye yönlendirdik. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İnşallah bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Yangınla mücadele eden tüm kahramanlarımıza güç ve sabır diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi.