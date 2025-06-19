M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara’daki yerleşik iş insanları, sanayici ve ticaret adamlarının oluşturduğu Ankara Kızılay İş İnsanları Federasyonu, Yener Acay başkanlığında bir heyetle TÜSİAV’ı ziyaret edip Başkan Veli Sarıtoprak’a Fe-derasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Ziyarette Federasyon Baş Danışmanı Yük. Müh. Canip Sevinç, Basın Danışmanı Muharrem Turan, Başkan Vekili Murat Çiftçi, Başkan Yardımcısı Davut Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Seyit Maşuk Ulu hazır bulundu.

Ankara’nın merkezi göbeği olarak nitelendirilen Kızılay’da bulunan çeşitli meslek ve sanatlarda üretici, toptan ve perakendeci yüzlerce iş insanının oluşturduğu güçlü bir sivil toplum yapılanmasının temsilcilerinin TÜSİAV’ı ziyaret etmesi Veli Sarıtoprak Başkanı ziyadesiyle memnun etti.

Sivil toplumun duayeni, efsane Başkan Veli Sarıtoprak “Eylül ayından itibaren Kızılay İş İnsanları Federasyonu ile her türlü iş birliğine, etkinliğe ve çalışmaya hazırız. Güçlerimizi birleştirip daha güçlü, daha zengin daha müreffeh bir Ankara hedefine ilerleyeceğiz. Ankara’yı ekonomide, sanayide, sağlık turizminde bir marka şehir haline getirmek için birlikte koşturacağız.” diye konuştu.

Ziyarette TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak’a TÜSİAV Genel Sekreteri Kutlu Tamay da eşlik etti.