Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası modelinin ilki olan Damla Kent Projesinin halka arzı 4-8 Ağustos'ta tamamlandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı. Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı talep oldu. İhracı hedeflenen 14,6 milyar TL değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar TL tutarında talep geldi. Bunun üzerine ek satış olanağı da kullanılarak 21,4 milyar TL'lik satış yapıldı. Böylece ilk halka arzda, toplam talebin yüzde 78'i karşılandı. Projenin A etabındaki 1540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu. İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak.

DAMLA KENT İLE KÜÇÜK PAYLARLA KONUT ALMA İMKANI

Gayrimenkul Sertifikası ile satışa sunulacak Damla Kent Projesi, kapsamında İstanbul Başakşehir’de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik inşaat alanında, 5 etapta toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek. Proje kapsamında herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmadan vatandaşlar bütçelerine göre alım yapıp sertifika biriktirebilecek. Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, 'Damlaya damlaya ev olur' düşüncesiyle mülk edinme veya Borsa İstanbul’da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma imkanı sunulmuş olacak. Vatandaşlara mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajı sunulacak. Bu sayede her bütçeye uygun ve küçük paylarla konut alımının önü açılacak. Borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak. Damla Kent Evleri Projesi kapsamında, isteyene konut satın alma (Asli Edim), isteyene konut değerini sertifika karşılığı nakit alma (Tali Edim) ya da sertifikalarını dilediği zaman Borsa’da alıp-satma imkanı sağlayan alım satım modeliyle 3 ayrı yatırım seçeneği sunuluyor. Halka arz edilen Gayrimenkul Sertifikaları, 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da 'DMLKT' işlem koduyla işlem görmeye başlayacak.

‘REKOR TALEBE ULAŞTIK’

Halka arz rakamlarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, diğer etapların da halka arz edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Milletimizi ev sahibi yapabilmek için hayata geçirdiğimiz, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projemize vatandaşlarımız güvendi, inandı. Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla; 27,3 milyar TL’lik rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.