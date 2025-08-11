Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine yönelik yeni saldırılar için hazırlık yaptığını açıkladı. Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımlayan Zelenskiy, gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde savaşın adil şekilde sona ermesi için atılması gereken adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Zelenskiy, “Birincisi, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, savaş meselesi yalnızca Ukrayna’nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı bitirmek için gerekli adımları atmalıdır. Şimdiye kadar Rusya’dan herhangi bir adım gelmedi” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, “Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zafer olarak göstermek ve Ukrayna’ya baskı yapmaya devam etmek istiyor. Rus birlikleri ve güçleri yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ediyor” dedi.