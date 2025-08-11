Manisa’nın Soma ilçesinde Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, yangının büyümeden söndürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Edirne Enez'de Anızdan Ormana Sıçrayan Yangına Çok Kurumlu Müdahale

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü sahilinde, bilinmeyen bir nedenle başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak kızıl çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ile Enez, Keşan ve İpsala belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin Yeniyerler mevkiine doğru ilerlemesi üzerine ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Hatay Yayladağı'nda Orman Yangını: Çok Sayıda Ekip Müdahale Ediyor

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını için çok sayıda yangın söndürme ekibi seferber oldu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için arazözlerle hızlı müdahalede bulunuyor. Bölgedeki ekipler yangının büyümesini önlemek amacıyla yoğun şekilde çalışıyor. Yetkililer, yangının seyrine göre ek takviyeler yapılacağını belirtti.