Türk müziğinin ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamalarla dikkat çekti. Antalya Açıkhava konseri sonrası paylaşım yapan Ersoy, playback yapan sanatçılara ağır eleştiriler yöneltti. 74 yaşında olmasına rağmen teknolojiden destek almadan sahne aldığını vurgulayan Diva, “Bana bakın, adam olun! Sesiniz yoksa insanları kandırmayın” ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy’un bu çıkışı, geçmişte yaşanan ve magazin gündeminde uzun süre konuşulan Ajda Pekkan ile ilgili iddiaları yeniden hatırlattı. 1970’lerin sonunda Dalyan Gazinosu’nda birlikte sahne alan ikili arasında, kuliste yaşanan bir tartışmanın ardından uçağa binerken Ersoy’un Pekkan’a tokat attığı öne sürülmüştü.

İkilinin yolları yıllar sonra, 2013 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar davetinde yeniden kesişti. İddialara göre, Pekkan masadaki herkese selam verirken Ersoy’u es geçmiş, bu durum Diva’yı kızdırmıştı. Ersoy, iftar sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Allah’ın selamını vermemek ne demek? İnsan merhaba arkadaşlar der” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

O dönem Ajda Pekkan, televizyon programında “Bülent Ersoy ayıp etti, biz onunla abi kardeş gibiydik” diyerek karşılık vermiş, gerilimin ardından ikiliyi barıştırmak için araya devlet büyüklerinin girdiği öne sürülmüştü. Ancak Pekkan’ın dava açtığı, Ersoy’un ise “O benim makyaj param bile değil” diyerek umursamadığı iddia edilmişti.

Son sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Bülent Ersoy’un, bu sert açıklamalarında doğrudan isim vermemesi dikkat çekti. Ancak müzik dünyasında playback tartışması ve geçmişteki Ajda Pekkan polemikleri, magazin kulislerinde yeniden konuşulmaya başlandı.