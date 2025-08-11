Ankara'da toplu taşıma hizmeti sunan Ankaray İşletmesi'ne ait Kolej İstasyonu'nda, bugün hattın içine izinsiz giriş yapılması nedeniyle tren seferleri geçici olarak durduruldu.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla seferlerin durdurulduğu ve mağduriyetin önüne geçilmesi için söz konusu güzergâhta otobüslerle ring seferleri düzenlendiği bildirildi. Olayla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınırken, hattaki seferlerin yeniden ne zaman başlayacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Kamuoyuna gelişmeler oldukça bilgi verileceği ifade edildi.