Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in seçim döneminde sözünü verdiği projelerden biri daha hayata geçti. Okul öncesi eğitim alanında hayata geçirdiği çalışmalarıyla örnek olan Çankaya Belediyesi, yeni gündüz bakımevinin temelini, 10 Ağustos'ta coşkulu bir törenle attı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP Milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Selma Aliye Kavaf, Deniz Demir, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, törende yaptığı konuşmada, Çankaya'nın sosyal tesislerine, kültür sanat merkezine ve emeklilere yönelik hizmetlere değindi. Güner, zorlu ekonomik koşullara rağmen, merkezi idareden gelen payların kesilmesine rağmen, 1,5 yılda daha fazla kaynak sağlayarak Çankayalıların önemli hizmetlere kavuşmasını sağlamaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

15 kreşte yaklaşık 1700 öğrenciye kucak açan Çankaya'nın 16. Kreşinin temelini atmak için bir araya geldiklerini söyleyen Başkan Güner; "Bugün burada atılan sadece bir bina temeli değil, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, cumhuriyetin kuruluş değerlerine bağlı, çalışkan, üretken ve çağdaş nesillerinde temelidir. Bugün burada atılan yeni umutların, sevginin, dayanışmanın, kardeşliğin de temelidir. Açılan her kreşimizde yeni bir ailemize umut oluyor yeni bir annemizin çalışma yaşamına katılmasını sağlıyor ve yeni bir yavrumuzu kaliteli eğitimle geleceğe hazırlıyoruz. Bugüne kadar çağdaş, nitelikli ve kaliteli eğitim ile Türkiye’de marka olan Çankaya'mızın Kreşleri artık yeni ve farklı modellerle de adından söz ettiriyor ve örnek oluyor. Bunlardan biri olan gece kreşi modelimizi geçtiğimiz yıl başlatmıştık. Modelimizde artık farklı gereksinimlerle geceleri de çocuklarını güvenle bizlere emanet etmek isteyen ailelerimize el uzatıyor, onların yanında oluyoruz." dedi