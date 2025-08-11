2015- 2019 yılları arasında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yakup Karaca, bu sabah saatlerinde İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Finanskent yakınları İstanbul Çevre Yolu Finanskent ayrımında meydana geldi. Yakup Karaca, otomobille seyir halindeyken otomobil içinde rahatsızlandı. Otomobilin hakimiyetini kaybeden Karaca, bariyere çarptı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yakup Karaca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karaca'nın hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonucu hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yakup Karaca'nın seyir halindeyken otomobil içinde kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ORDU'DA DÜNYAYA GELEN KARACA 65 YAŞINDAYDI

1960 yılında Ordu'nun Korgan ilçesinde doğan Yakup Karaca, ilk ve orta öğreniminin ardından 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Karaca, 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi'nden Avrupa Birliği Araştırmaları (1988) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Ortadoğu Araştırmaları (1991) dalında Yüksek Lisans diplomasına sahip Karaca, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

4 YIL BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAPTI

Çalışma hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaca, 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. 2006 yılında Ankara'da yerleşik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalışan Karaca, 2007 yılında tekrar DPT Müsteşarlığına dönerek Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı'nda görev yaptı. 2010 yılında DPT Müsteşarlığından emekli olan ve aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Karaca, 24 Haziran 2015 tarihinde Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak atandı. Evli, iki çocuk babası olan Yakup Karaca, Arapça ve İngilizce biliyordu.