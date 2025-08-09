Çankaya Belediyesi, çocukların yazı kaliteli bir şekilde geçirebilmesi için harekete geçti.

Çankaya Belediyesi Başkent İz Spor Kulübü işbirliğiyle 6-12 yaş arası kız ve erkek çocuklara yönelik ücretsiz Basketbol Yaz Spor Okulu’nu başlattı. Berfo Ana Parkı’nda başlayan antrenmanlarda minik sporcular, basketbolun tekniklerini öğrenirken aynı zamanda fiziksel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Yaz boyunca sürecek eğitimlerde, çocuklar hem sporu sevdirecek etkinliklerle bir araya geliyor hem de tatillerini sağlıklı ve verimli bir şekilde değerlendiriyor.