İstanbul, Şişli’de Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nin Acil Servis bölümünde vatandaşlarla hastane çalışanları arasında iddiaya göre sıra nedeniyle kavga çıktı. Ortalığın karıştığı kavgada görevli personel iddiaya göre kadına 'Sıranı bekleyeceksin' diyerek bağırınca ortalık karıştı. Uzun süre devam eden kavga polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hastanenin Acil Servis bölümüne gelen bir kadınla hastane çalışanı arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında çalışan iddiaya göre kadına, 'Sıranı bekleyeceksin' diye bağırdı. Bu sözler üzerine kadınla çalışan arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Acil Servisteki diğer vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kavga büyüdü. Ortalığın karıştığı kavgada sıra nedeniyle birbirine giren tarafları polis ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.