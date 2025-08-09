Alınan bilgiye göre, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında yaklaşık 25 gün önce işe başlayan maden mühendisi 33 yaşındaki Selman İlkel'in üzerine, iş makinesinin kepçesindeki mermer blok düştü.
İhbar ile adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaklaşık 3 ton ağırlığındaki mermerin altında kalan İlkel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA