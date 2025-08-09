AJC, İsrail'in söz konusu kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini genişleterek kalıcı hale getirme kararının getireceği 'risklerin' göz ardı edilemeyeceğinin ifade edildiği açıklamada, söz konusu kararın İsrailli askerler ve Filistinli siviller arasında 'önemli kayıplara yol açabileceği' yönündeki 'derin endişeler' dile getirildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'de (BM) 28-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yüksek düzey katılımlı uluslararası Filistin Konferansı'nda kabul edilen New York Bildirisine uyulması çağrısı yer aldı.

Diğer yandan, ABD merkezli Hakaretle Mücadele Birliği (ADL) tarafından yapılan açıklamada da İsrail yönetiminin Gazze'deki işgali genişletme kararının 'endişeyle karşılandığı' ifade edilerek, bunun Gazze'deki sivillerin koşullarını daha da kötüleştireceğine yönelik kaygı dile getirildi.

İsrail hükümetinin politikaları ve kararlarından tüm Yahudilerin sorumlu tutulamayacağının altı çizilen açıklamada, ADL'nin tüm rehinlerin serbest bırakılması için çalışmaya 'devam edeceği' belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki işgalini genişletmeyi hedefleyen Tel Aviv yönetimi, perşembe akşam Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, 'Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini' ifade etmişti.