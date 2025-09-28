Seramik Sanatçı Özgür Ceren Can kişisel sergisini Çankaya Belediyesi Fikret Otyam Sanat Galerisinde açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Koordinatörü Bekir Ödemiş ve birçok sanatseverin katıldığı sergi açılışında konuşan sanatçı Özgür Ceren “STRATA | Bellek, Yüzey, Temas”ın haberini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. ”dedi

Sanatsal pratiğini zanaat ile sanatın sınırlarında, çok disiplinli bir araştırma alanı olarak konumlandırdığını belirten Özgür Ceren Can “Bu sergide seramik, cam ve keçe dokuma çalışmalarım üzerinden bellek, yüzey ve temas kavramlarını; hem görsel hem de dokunsal katmanların oluşturduğu çağrışımları sorguluyorum. “Strata” kavramı jeoloji ve arkeolojide olduğu gibi, benim işlerimde de zamanın, maddenin ve dokunuşların izlerini açığa çıkaran bir metafora dönüşüyor. Geleneksel teknikleri çağdaş estetikle buluşturarak geçmişin mirasıyla bugünün görsel dili arasında melez bir estetik kurgulamaya çalışıyorum.” diye konuştu.

Sergiye gelen konuklara teşekkür eden sanatçı, sergisinin 9 Kasım tarihine kadar süreceğini söyledi.