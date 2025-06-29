Son dönemde Kıbrıs’ta sahne alan sanatçılar arasında yaşanan sağlık sorunları kamuoyunun dikkatini çekiyor. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırıldı. Orhan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Volkan Konak da Kıbrıs'ta rahatsızlandı!

Sevilen sanatçı Volkan Konak da, 31 Mart'ta Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine, Sevcan Orhan'ın da Kıbrıs'ta kalp krizi geçirerek, hastaneye kaldırılması sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Pek çok kullanıcı "Ne var bu Kıbrıs'ta?", "Alkole bir şey mi katılıyor?" gibi yorumlarda bulundu.

Sağlık uzmanları ise sıcak hava, yorgunluk ve düzensiz yaşam koşullarının bu tür rahatsızlıkları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Ancak olayların benzerliği ve yakın zamanlarda yaşanmış olması, kamuoyunda soru işaretlerine yol açtı.