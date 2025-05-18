Olay, 15 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri olduğunu aktaran aile, 20 yaşındaki oğulları Akın S.'den bir süredir haber alamadığını polise bildirdi. İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, Akın S.'nin cenazesini mahalledeki boş arazide buldu. Cansız beden otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürülken Akın S.'nin ailesi, oğullarının husumetli oldukları kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü ve boş araziye bırakıldığını öne sürdü, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA