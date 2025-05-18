Kumburnu ve Belcekız plajlarında denize giren tatilciler, güneşin tadını çıkarırken, bazı ziyaretçiler de sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Macera tutkunları ise Babadağ’dan pilotlar eşliğinde gerçekleştirdikleri yamaç paraşütüyle Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını kuşbakışı izledi.

Marmaris’te ise hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye ulaşmasıyla sahiller dolup taştı. Uzunyalı, İçmeler, Turunç ve Kız Kumu plajlarında şezlonglar dolarken, vatandaşlar ve turistler denizin keyfini çıkardı.

Bölgedeki su sporları merkezlerinde ise hareketlilik hakimdi. Bazı turistler jet ski ve deniz paraşütüyle adrenalin dolu anlar yaşadı.