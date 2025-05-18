İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle beraber kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis ekiplerince cadde bir süre araç trafiğine kapatılırken itfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırılırken belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA