Avrupa Birliği üyesi Hırvatistan'daki yerel seçimler için oy kullanma işlemi yerel saat 19.00'a kadar sürecek.

Yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı seçmenin olduğu Hırvatistan'daki seçimlerde 31 binden fazla aday yarışacak ve 428 belediye, 127 büyükşehir belediyesi ile 21 kantonun yeni yöneticileri belirlenecek.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP), resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması tahmin ediliyor.

AB üyesi Hırvatistan'da son yerel seçim 2021'de gerçekleşti.

Muhabir: Lejla Biogradlija