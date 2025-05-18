Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2'nci Kanal Caddesi'ndeki berber dükkanında yaşandı. Berberde çırak olarak çalışan Suriye uyruklu Ali Elhalifa, iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Elhalifa kanlar içinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Elhalifa, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olay sonrasında Recep, Kamuran ve Hasan Oluk kardeşler, polis merkezine giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen 3 kardeş ifadelerinde, Ali Elhalifa’nın kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığını, ailelerinin görüşmelerini istemediklerini, bu nedenle aralarında husumet oluştuğunu söyledikleri bildirildi.

Şüpheliler, işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. (DHA)