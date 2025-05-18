Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi’nde meydana geldi. Keşan Adalet Sarayı yönüne ilerleyen E.G. yönetimindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında kaldırımın üzerinde bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.G., sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, E.G.’nin 2.08 promil alkollü olduğunu belirledi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.