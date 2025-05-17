Gençlik Merkezi, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler alanındaki ihtiyaçlarına hitap etmeyi amaçlıyor. Açılışa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra çok sayıda yerel yönetici ve vatandaşın katılması bekleniyor.

Yeni merkezin, Çankaya’daki gençlerin gelişimine katkı sunması ve onları çeşitli etkinliklerle buluşturması hedefleniyor. Açılışın ardından, merkezin sunduğu imkanlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılması planlanıyor.

Açılış töreni

Açılış, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00’de Çankaya'nın Çukurambar Mahallesi 1476. Sokak’ta gerçekleştirilecek. Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra yerel yöneticiler, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.

Gençlik Merkezi neleri içerecek?

Çankaya Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Merkezde gençler için çeşitli kurslar, atölye çalışmaları, kültürel etkinlikler ve sosyal faaliyetler düzenlenecek. Ayrıca gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek mentorluk programları ve kariyer planlama hizmetleri de sunulacak.