Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan 'Üsküdar’da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı' başlıklı görüntülerde inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Üsküdar Rasathane Caddesi’nde seyir halindeki bir otobüsün kompresör arızası dolayısıyla sol arka tekerlek kısmından yola yağ döktüğü belirlendi. Yağın dökülmesinin ardından kayganlaşan yolda 3 ayrı trafik kazası yaşandı. Olayla alakalı çalışma başlatan ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün M.İ. olduğunu tespit etti. Şoför M.İ., Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakalandı. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, otobüs vinç yardımıyla çekildi ve trafikten men edildi. Otobüs şoförü M.İ. hakkında, 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA