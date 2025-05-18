Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan 'Üsküdar’da yola mazot döküldü, kayganlaşan yolda araçlar kaza yaptı' başlıklı görüntülerde inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerde 17 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında Üsküdar Rasathane Caddesi’nde seyir halindeki bir otobüsün kompresör arızası dolayısıyla sol arka tekerlek kısmından yola yağ döktüğü belirlendi. Yağın dökülmesinin ardından kayganlaşan yolda 3 ayrı trafik kazası yaşandı. Olayla alakalı çalışma başlatan ekipler, aracın plaka bilgilerinden sürücünün M.İ. olduğunu tespit etti. Şoför M.İ., Zübeyde Hanım Caddesi'nde yakalandı. Sürücüye 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, otobüs vinç yardımıyla çekildi ve trafikten men edildi. Otobüs şoförü M.İ. hakkında, 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Yola yağ döken şoföre para cezası
İstanbul Üsküdar’da, arızalanan İETT otobüsünün yola yağ dökerek ilerlemesinin ardından 3 ayrı trafik kazası meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yakalanan otobüs şoförüne 9 bin 267 lira para cezası verildi. Araç trafikten men edildi, şoför hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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