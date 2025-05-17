27 yıldır sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren LÖSEV, bu özel haftada iyileşmiş lösemili gençler, aileleri ve sağlık emekçilerini bir araya getirdi.

LÖSEV’in Ankara’daki merkezinde düzenlenen programın açılış konuşmasını, LÖSEV-LÖSANTE Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Nurşen Karakçı yaptı. Karakçı, “Hemşireliğin Önemi” başlıklı konuşmasında, hemşirelik mesleğinin sağlık sistemindeki hayati rolüne dikkat çekerek, “Şefkatin ve bilimin buluştuğu yerde hemşirelik vardır” dedi.

Program, LÖSEV Sosyal Hizmet Koordinatör Yardımcısı Gülbeyaz Vural’ın sosyal destek çalışmaları hakkında yaptığı sunumla devam etti. Ardından Hemşire Aycan Şahin, “Bakımın Ekonomik Gücü” başlıklı sunumunda sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği üzerine bilgiler paylaştı. Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yeter Yılmaz ise ICN’nin (Uluslararası Hemşireler Birliği) 2025 yılı temasını katılımcılarla paylaştı.

“Moral, tedavinin yarısıdır”

Etkinlikte, 18 yaşında lösemiye yakalanan ve bugün 24 yaşında olan Buse Baloğlu da duygularını dile getirdi. Baloğlu, “Hemşirelerimizin göz bebeği olduğuna inanıyorum. Benim tedavi olurken Leyla Hemşirem vardı. Onu gördüğümde içim rahat ederdi. Bu dönemde moral ve motivasyon çok önemli” dedi.

Program, hemşirelere sertifika ve rozet takdimiyle devam etti. Etkinlik, kutlama pastasının kesilmesi ve samimi sohbetlerin yaşandığı keyifli bir buluşmayla sona erdi.

LÖSEV, Türkiye genelindeki 110 bini aşkın hasta ve ailesine ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal ve maddi destek sağlamaya devam ediyor. Vakıf, sağlık çalışanlarının emeğini ve özverisini bu tür etkinliklerle takdir etmeyi sürdüreceğini belirtti.