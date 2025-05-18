İstanbul, Esenyurtta caddede ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki aracın üzerine uçtu. İki lastiği üzerinde yan duran otomobil olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Sokak’ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü sokakta ilerlediği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç iddiaya göre caddede hızla ilerlediği sırada park halindeki otomobilin üzerine uçtu. Kaza sonrası iki lastiği üzerinde yan duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya neden olan araç otomobilin üzerinden çekici yardımıyla indirildi.(DHA)